Finale Music Festival Winter Edition, Piero Pelù presenta il suo film "Rumore dentro"

Finale Ligure, ancora una volta, regala un grande ed esclusivo evento incluso nella ricca programmazione di dicembre: lunedì 15 dicembre alle ore 21, presso l'Auditorium di Finalborgo arriva un mito della musica italiana, Piero Pelù. In una chiacchierata con Chiara Buratti, l’artista animerà la proiezione del film Piero Pelù. Rumore dentro (titolo internazionale: Noise Inside. Don’t call me a Rock Star), il racconto intimo diretto dal regista Francesco Fei. Una storia di vita potente e universale, un viaggio crudo e poetico nell’anima dell’artista, dopo l’incidente acustico che gli ha provocato fortissimi acufeni e ha messo a rischio il suo udito nei concerti e nella vita quotidiana.

"Quello che state per vedere non è un documentario. Non è un docufilm e nemmeno un biopic. Non è fiction, non è un reportage, perché quello che state per vedere è semplicemente un viaggio. Un viaggio fuori dalle strade comuni", spiega Piero Pelù.

Con soggetto e sceneggiatura di Piero Pelù, il film è prodotto da Apnea Film, Nexo Studios e DNA Audiovisivi, realizzato grazie a TEG e con il contributo del PR FESR Toscana 2021-2027 per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive. È stato proiettato nei cinema italiani solo il 10, 11 e 12 novembre.

Nell’ottobre 2022, durante una sessione di registrazione, un improvviso shock acustico causato da un errore tecnico nel cambio di cuffie ha fatto svenire Pelù, provocando un danno permanente al nervo acustico con il quale combatte ancora oggi. L’incidente ha portato alla cancellazione di un tour già programmato e al rischio di sospendere ogni attività musicale dal vivo.

Il “rumore dentro” diventa così un’occasione per fermarsi, ritrovarsi, ricostruirsi e scrivere un nuovo album dedicato ai Deserti interiori, attraverso una full-immersion nel proprio mondo: la famiglia, la libertà, gli amici (tra cui i Litfiba), il viaggio e naturalmente la musica. Il film si arricchisce anche di materiale d’archivio in pellicola e video prodotto da Pelù dagli albori della sua carriera fino a oggi.

Scandito dal viaggio spirituale di Pelù verso il pellegrinaggio annuale dei gitani a Saintes-Maries-de-la-Mer, in Camargue, in onore di Santa Sarah la Nera, protettrice dei viaggiatori – il cui nome è tatuato su entrambi gli avambracci dell’artista – Piero Pelù. Rumore dentro si trasforma in un road movie e in una riflessione su oltre quarant’anni vissuti “off road” come figura libera, libertaria e coraggiosa della scena musicale italiana.

Segnato da una forte depressione dopo l’incidente, Pelù trova nella musica la via per rinascere. «Ne sto uscendo con le unghie e con i denti – racconta – Ho riversato l’anima, ho scritto brani nuovi, potenti, e riscoperto idee dimenticate nel mio archivio infinito».

Il film non è solo un percorso di ritrovamento personale, ma un viaggio sorprendente e senza confini di un artista libero che nella sua lunga storia non ha mai fatto scelte per opportunismo. Piero Pelù si mostra come cantautore rock, performer, artista, padre, nonno e viaggiatore, riuscendo a far convivere tutte queste realtà con un’armonia quasi spiazzante.

Sono presenti anche amici e collaboratori di Pelù, tra cui la famiglia, i Litfiba storici e amici di tutti i giorni in vesti inaspettate.

Il film è distribuito a livello internazionale da Nexo Studios. In Italia, l’evento è organizzato in collaborazione con Radio Capital e MYmovies.

Francesco Fei si è affermato come regista di videoclip per artisti italiani di rilievo, tra cui Franco Battiato, Litfiba, Ligabue, Verdena, Bluvertigo e Carmen Consoli. Ha diretto numerosi lungometraggi e documentari premiati, tra cui Onde, Segantini – Ritorno alla natura, La Regina di Casetta, Dentro Caravaggio, Mi chiedo quando ti mancherò, La via incantata, X sempre assenti e Pellizza pittore da Volpedo.

L’evento è realizzato da Finale Music Festival, Comune di Finale, Assessorato Turismo e Manifestazioni, in collaborazione con Associazione Culturale E20 e L’Altoparlante. Ingresso libero, senza prenotazione, fino a esaurimento posti.