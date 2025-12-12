Il concerto "Una Notte di Luce" accende il Natale ad Albissola Marina

Nell’ambito del calendario del Natale delle Albisole 2025, domenica 14 dicembre alle ore 21.00 la Parrocchia N.S. della Concordia di Albissola Marina ospiterà “Una notte di luce”, un appuntamento speciale pensato per celebrare la magia del periodo natalizio attraverso la musica.

Ad aprire la serata ci saranno i Christmas Carolers dell’associazione culturale Artincanto, una formazione di appassionati uniti dall’amore per la musica, che si riunisce ogni anno durante le festività per celebrare insieme questo atteso appuntamento.

A seguire si esibirà il Trio TramaSonora, che accompagnerà il pubblico in un affascinante percorso tra canti tradizionali natalizi e brani antichi, eseguiti con strumenti musicali dal grande fascino. Il trio è composto da Eliana Zunino (voce, bodhràn e shruti box), Katia Zunino (arpa celtica) e Ivana Zecca (clarinetto e percussioni).

Il concerto, organizzato dal Comune di Albissola Marina, intende offrire un momento di condivisione con la comunità in una cornice d’eccezione, ulteriormente impreziosita, in questo periodo, dalle proiezioni luminose natalizie allestite appositamente per le festività.

L’ingresso al concerto è libero. La cittadinanza e i visitatori sono invitati a partecipare numerosi.

Il programma completo degli eventi natalizi è disponibile sul sito www.visitalbissola.com e sui canali social Albissola Marina Turismo (Facebook) e @Visitalbissola (Instagram).