Torna la magia del Natale al Teatro delle Udienze di Finalborgo

Il 21 dicembre con inizio alle ore 16

Dopo il grande successo della scorsa stagione, domenica 21 dicembre, alle ore 16, torna l’incanto de Il Custode dei Desideri, spettacolo teatrale per tutta la famiglia, firmato Baba Jaga Arte e Spettacolo, per incontrare nuovi piccoli e grandi sogni.

Lo spettacolo, scritto e diretto da Maria Grazia Pavanello, porta in scena un racconto capace di coniugare poesia, immaginazione e una delicata riflessione sul valore dei desideri. A interpretare il protagonista è Lorenzo Rosciano, mentre le scenografie, firmate da Guenda Gravano, danno vita a un giardino incantato dove ogni desiderio è un fiore raro, da custodire con cura e coraggio.

La storia si apre in un luogo sospeso tra realtà e sogno, dove il Custode protegge i desideri dei bambini come fossero germogli luminosi pronti a sbocciare. Ma un giorno accade l’imprevisto: un seme di paura cade tra i vasi più fragili, minacciando di far avvizzire il delicato equilibrio del giardino. Anche il piccolo gufo Flick, compagno fedele del Custode, non basta a scacciare l’ombra che avanza. Sarà necessario un gesto collettivo di fiducia, ascolto e partecipazione per restituire luce e forza ai desideri smarriti.

Lo spettacolo invita il pubblico a riscoprire un rito semplice ma essenziale: quello dello stare insieme, del lasciarsi guidare da una storia e della capacità di credere ancora nei propri sogni. Perché i desideri, senza cura, rischiano di seccarsi, e il teatro resta uno dei pochi luoghi in cui possono essere nutriti e fatti crescere.

Adatto a un pubblico dai 5 anni in su, Il Custode dei Desideri è un viaggio natalizio ma non solo, un percorso che parla di speranza e della forza che nasce quando un sogno viene condiviso.

Lo spettacolo fa parte della Stagione teatrale 2025/’26 del Teatro delle Udienze, realizzata grazie al sostegno della Fondazione Agostino De Mari, ed è ospitato all’interno del Centro Culturale Palazzo del Tribunale, un progetto promosso dal Comune di Finale Ligure e sostenuto dalla Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando SPACE-24.

Per questo e per tutti gli eventi della Stagione è possibile prenotare e acquistare il biglietto (bambini fino a 12 anni: 8 euro; ridotto adulti e soci Baba Jaga: 6 euro) direttamente dal sito www.babajagaps.com o telefonando al numero 351 5699339 (dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19). La biglietteria del Palazzo del Tribunale apre alle ore 15.30 e si consiglia di arrivare almeno dieci minuti prima dell’inizio dell’evento. Sono disponibili abbonamenti (Carnet 3 spettacoli – Teatro Ragazzi), sconti e riduzioni; per informazioni, consultare il sito.

Lo spazio si trova al secondo piano senza ascensore: in caso di persone con difficoltà motorie, prima di acquistare i biglietti, contattare la direzione.

