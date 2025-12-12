 / Savona

Savona | 12 dicembre 2025

Il Gaslini mette all'asta immobili nel savonese: a Savona e a Varazze

Nel capoluogo in via Mentana e nel comune varazzino in via Dondo degli Infanti

Il Gaslini vende degli immobili anche nel savonese.

Sono stati infatti messi all'asta delle proprietà a Varazze e a Savona. Nel comune varazzino in via Dondo degli Infanti 8/2 per 185mila euro e in via Mentana 18-20-22-24-26-28-30 R per 115mila euro.

A Genova 7 immobili per un totale di 214mila 153 euro, a Torriglia 4 civici per 155mila euro, a Sestri Levante tre civici per 136mila euro e uno a Cremolino in provincia di Alessandria per 165mila euro.

La procedura avviene per lotti e ciascun offerente  può concorrere per uno o per più lotti.

L'offerta deve essere inviata nella sede dell'Istituto genovese entro il termine del 28 gennaio 2026.

Luciano Parodi

