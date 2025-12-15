 / Cronaca

Cronaca | 15 dicembre 2025, 15:10

Savona, minaccia i controllori con un cacciavite a bordo dell'autobus: 19enne arrestata

Un gruppo di ragazzi senza biglietto ha iniziato ad inveire e minacciare i verificatori. È intervenuta la polizia

Savona, minaccia i controllori con un cacciavite a bordo dell'autobus: 19enne arrestata

Minaccia un controllore con un cacciavite e viene arrestata. 

Il grave accaduto si è verificato a bordo di un autobus di Tpl Linea in via Paleocapa a Savona in direzione della stazione con le volanti della polizia che hanno arrestato una 19enne.

Secondo quanto appurato sul mezzo della linea 1/ sarebbero saliti i verificatori e a bordo sarebbero stati presenti due giovani senza biglietto. Gli stessi (uno dei quali, minorenne, avrebbe avuto con sé un coltello) avrebbero poi iniziato a minacciarli dopo la richiesta di esibire il titolo di viaggio. 

L'autista che si è accorto dell'accaduto, si è fermato, ha aperto le porte e i due giovani sono poi scappati.

Dopo essere stata chiamata la polizia è stata rintracciata una ragazza italiana del 2006 che aveva minacciato un controllore con un cacciavite.

Processata per direttissima questa mattina in Tribunale a Savona, il giudice ha convalidato l'arresto ma la 19enne è tornata in libertà.

Luciano Parodi

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium