Musica e solidarietà, il Circolo Pontorno porta l'opera in Residenza

Torna l'appuntamento con il tradizionale concerto di Natale organizzato dal Circolo Socio Culturale Pontorno a favore degli ospiti della Residenza Protetta Opera Pia Siccardi Berninzoni. L'evento, aperto anche alla cittadinanza, si terrà mercoledì 17 dicembre con inizio alle ore 15 nella struttura di Via Verdi 33.

In collaborazione con l'Associazione Pro Musica Antiqua, il Circolo ha predisposto un programma pensato per coinvolgere un pubblico eterogeneo. Il soprano Maria Catharina Smits, accompagnata al pianoforte da Fulvio Bianchi, già Dirigente Scolastico, eseguirà alcune tra le più celebri arie del repertorio lirico: "Casta Diva", "Vissi d'arte" e "Una voce poco fa". Gran finale con "Libiamo ne' lieti calici", preludio a un momento conviviale per lo scambio degli auguri.

"Il concerto rappresenta il nostro modo di porgere gli auguri di buone feste alla comunità spotornese e agli ospiti della Residenza – spiega il presidente Pinuccio Bausone – a conclusione di un anno particolarmente significativo, che ha visto l'Associazione impegnata in numerose attività di valorizzazione dell'immenso patrimonio culturale di cui è custode".

L'iniziativa si inserisce in un calendario di appuntamenti natalizi che vedrà il Circolo protagonista anche con l'allestimento dei tradizionali presepi presso la Sala Palace, concessa dall'Amministrazione Comunale, e con la partecipazione alla consueta Lanternata per le vie del centro storico.