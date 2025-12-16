Giovedì 18 dicembre il Concerto di Natale del Liceo Musicale "Giordano Bruno"

Il Liceo Musicale "Giordano Bruno" presenta il tradizionale Concerto di Natale, in programma giovedì 18 dicembre 2025 alle ore 21:00 presso la Cattedrale di San Michele Arcangelo di Albenga.

La serata, ad ingresso libero, proporrà un programma eterogeneo curato dagli studenti e dai docenti del Liceo Musicale, spaziando dal repertorio classico alla musica jazz e contemporanea.

Gli studenti del triennio apriranno il concerto con una versione per voci e pianoforte di “Adeste fideles”.

Come lo scorso anno sarà poi rilevante la partecipazione di alcune scuole medie della provincia di Savona. Per questo, nell’ambito del progetto "Accordi per il Futuro", queste si uniranno agli studenti del biennio del Liceo per l'esecuzione di celebri brani tra cui “Classical bits” e “What a Wonderful World”.

Il programma strumentale vedrà l'alternanza di diverse formazioni cameristiche e orchestrali.

Dal progetto "Violensemble" un gruppo composto da cinque viole eseguirà un medley che accosterà il Largo dalla Sinfonia dal “Nuovo Mondo” di Dvořák al tradizionale Carol of the Bells. Un ensemble di archi proporrà poi un medley di carole natalizie europee: Les Anges dans nos Campagnes, Deck the Halls e Ding Dong Merrily on High.

Si proseguirà con la Danza della Fata Confetto da Lo Schiaccianoci di Čajkovskij, affidata a un ensemble misto di archi, fiati e pianoforte, e con il primo movimento del Concerto n. 1 di Carl Maria von Weber per clarinetto e orchestra, eseguito come arrangiamento per clarinetto e pianoforte.

La sezione vocale e moderna vedrà l’esecuzione di Imagine di John Lennon, in una versione per coro e contrabbasso e di uno standard natalizio in chiave jazz, The Christmas Song, che sarà affidato ad una formazione con voce, pianoforte, contrabbasso, sax e batteria.

Gli studenti del progetto “Ensemble Fiati e Percussioni” eseguiranno poi arrangiamenti di grandi classici come “Silent Night”, “White Christmas” e “It’s the Most Wonderful Time of the Year”.

Chiuderà il concerto Cantique de Jean Racine di Gabriel Fauré, eseguito dal coro del triennio con accompagnamento orchestrale.

Si ringrazia per il sostegno il Comune di Albenga, i Lions Club di Albenga e la Fondazione De Mari di Savona.





INFORMAZIONI

Data: Giovedì 18 dicembre 2025

Ora: 21:00

Luogo: Cattedrale di San Michele Arcangelo, Albenga

Ingresso: Libero