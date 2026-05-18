Albenga, il 23 maggio la presentazione del libro “La capofamiglia” di Mary Caridi

Dopo la presentazione al Salone Internazionale del Libro di Torino, "La capofamiglia" di Mary Caridi, pubblicato dalla casa editrice VersoAltrove, approda ad Albenga. L’appuntamento è per sabato 23 maggio, alle ore 15.30, presso il Chiostro Ester Siccardi.

A introdurre l’appuntamento culturale, patrocinato dal Comune di Albenga, sarà Marisa Scola dell’associazione Vecchia Albenga.

L’incontro si svilupperà in un dialogo tra l’autrice e Maria Gramaglia, giornalista de La Stampa. Le letture saranno affidate a Simonetta Pozzi, co-founder di Freelance Network, mentre l’accompagnamento musicale sarà curato dal chitarrista Enzo Caridi.

Al termine dell’incontro è previsto il firmacopie.

La capofamiglia racconta, con uno stile intenso e coinvolgente, gli anni dell’infanzia e della crescita all’interno di una famiglia popolare del Nord Italia tra il dopoguerra e il boom economico. Al centro della storia si distingue la figura della nonna, presenza forte e carismatica, punto di riferimento affettivo e morale attorno a cui ruotano ricordi, tensioni familiari e cambiamenti generazionali.

Attraverso vicende personali e scorci di storia collettiva, il romanzo accompagna il lettore in un’Italia in trasformazione, dove il progresso e i mutamenti sociali entrano nella quotidianità modificando abitudini, relazioni e prospettive. Una narrazione delicata ma intensa, capace di restituire atmosfere, emozioni e legami autentici di un mondo ormai lontano ma ancora profondamente riconoscibile.

Biografia

Mary Caridi (Domodossola, 1956) è scrittrice e giornalista pubblicista. Dopo l’infanzia in un collegio piemontese, a quattordici anni si è trasferita ad Albenga, in Liguria, dove attualmente vive.

È autrice dei romanzi L’ultimo bicchiere e La colpa di Felipe (Sabatelli), quest’ultimo secondo al Premio Mario Soldati.

La capofamiglia si è classificato, per gli inediti, tra i finalisti del concorso Mario Soldati – Lalla Romano.