Savona, un appello per salvare "La Casa delle AUTonoMIE", un progetto che non può fermarsi

Lancia un nuovo appello sui social Roberto Besio, per trovare un appartamento in centro che permetta all’Associazione Autismo Savona “Guardami negli Occhi” APS di proseguire con il progetto La Casa delle AUTonoMIE.

Il progetto ha permesso di creare un luogo sicuro, una casa appunto, dove giovani affetti da disturbi dello spettro autistico possono sviluppare e potenziare le autonomie domestiche e sociali, guardando alla possibilità di una vita sempre più autonoma.

Ma il contratto dell’appartamento attualmente occupato scade a fine anno e il tempo per trovarne uno nuovo è ormai pochissimo. Da qui l’appello: "Come Associazione Autismo Savona 'Guardami negli Occhi' APS – scrive Besio, componente dell’associazione e consigliere comunale – abbiamo la necessità di affittare un appartamento in centro per dare continuità al progetto La Casa delle AUTonoMIE, che sta dando risultati incredibili. Il contratto attuale scade il 31 dicembre, quindi tra pochi giorni".

"La casa deve avere queste caratteristiche: essere in centro o comoda ai mezzi, avere tre stanze, oltre a sala, cucina e servizi. Andrebbe bene anche ammobiliata. Siamo disponibili anche a un contratto breve". E conclude: "Dai, fateci questo regalo di Natale: sicuramente non ve ne pentirete. Come genitori abbiamo imparato a guardare al futuro con fiducia e siamo certi che ci aiuterete in tanti".