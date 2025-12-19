A Pietra Ligure l'identità si fa esperienza tra storia, rito e gusto: domenica 21 dicembre debutta “Convivium”

Un evento inedito, pensato per celebrare l'anima più autentica di Pietra Ligure in un intreccio tra memoria storica e visione futura. Domenica 21 dicembre, alle ore 11:30, debutta in Chiesa Vecchia di piazza La Pietra, la prima edizione di “Convivium Cultura | Tradizione | Gusto”.

“Pietra Ligure riscopre il valore profondo dello 'stare insieme' e della propria memoria storica con il lancio di 'Convivium', un nuovo evento destinato a diventare l’appuntamento identitario per eccellenza del calendario cittadino – esordiscono il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, e l’assessore a Turismo e Cultura, Daniele Rembado - L’iniziativa si innesta negli eventi da sempre celebrati nell’ultima domenica prima di Natale, giornata tradizionalmente dedicata ai riti più identitari e profondi dell’anno con il Confuoco e la premiazione del Pietrese dell’Anno, e nasce come una vera e propria immersione sensoriale nella cultura, nella storia e nelle tradizioni del nostro territorio”.

Ma di cosa si tratta nello specifico? “Convivium non è solo un evento, ma è narrazione e visione e, soprattutto, è una dichiarazione d’intenti - continuano - leggere e interpretare criticamente ciò che è stato per progettare con consapevolezza ciò che verrà. Quest’anno cuore e location dell’evento sarà la Chiesa Vecchia, dove, attorno a un tavolo allestito come simbolo di condivisione, la nostra comunità prenderà posto per raccontare e raccontarsi e celebrare le proprie eccellenze. Non solo cornice ma luogo dove la tradizione si 'assaggia' e si tramanda, rendendo il passato una materia viva e pulsante, 'stoffa' pregiata per tessere il domani”.

L’edizione 2025, anno zero del "Convivium", trae linfa dalla presentazione delle prime tre De.Co. di Pietra Ligure. Un progetto fortemente voluto dall’assessore alle attività produttive Cinzia Vaianella per individuare un marchio di tutela per valorizzare prodotti di nicchia e riti secolari e immediatamente sposato da tutta l’Amministrazione comunale.

“Quest’anno, il fulcro di questo viaggio alle radici per guardare al futuro ha il sapore della torta di zucca, declinata nelle sue due anime, quella rustica e agricola di Ranzi e quella più 'gentile' e raffinata della costa, del Torrone di Ranzi, dolce tipico e immancabile delle festività invernali e i colori vividi, il calore e le emozioni del Confuoco, la storica festa di origine genovese che celebra il legame tra la cittadinanza e le autorità in un rito propiziatorio di grande suggestione, ma poi spazia e allarga lo sguardo al patrimonio monumentale e artistico del Santuario di Nostra Signora del Soccorso, alle testimonianze della storia moderna con le vestigia lasciate dalla seconda guerra mondiale con 'i Denti del Federale', passando per l’antica devozione delle Confraternite dei 'Bianchi' e dei 'Neri', fino al suono solenne della campana del Miracole e delle 14 campane dei due caroselli dei campanili di San Nicolò” proseguono il sindaco e l’assessore.

“Con alle spalle una storia millenaria fatta di Ligures, Celti e Romani, Pietra Ligure possiede un patrimonio di riti, luoghi, tradizioni, storie, arti, miti che meritano di essere vissuti come esperienze attuali, capaci di corroborare la formazione di un brand distintivo, capace a sua volta di diventare volano economico in grado di attrarre un turismo esperienziale di qualità e generare un impatto economico diretto sulle nostre filiere artigianali e gastronomiche” continuano.

“Al Convivium la cultura non si osserva da lontano ma si siede accanto a noi, si racconta attraverso le eccellenze del territorio e diventa il nutrimento per la nostra visione del futuro. Invitiamo, allora, tutta la cittadinanza e gli ospiti a partecipare numerosissimi a questa prima edizione di un appuntamento che, di anno in anno, continuerà a narrare l'orgoglio e la bellezza di Pietra Ligure”, concludono De Vincenzi e Rembado.