Savona, incidente sul Lungomare Matteotti, la conta dei danni: distrutte le assi del pontile

Già da ieri mattina è scattata la conta dei danni che fortunatamente però si sono limitati a diverse assi rotte.

Non un danneggiamento di poco conto ma considerando che l'auto avrebbe potuto rischiare di cadere tra la passerella e le barche come era successo nel marzo del 2017, si può parlare di uno scampato pericolo ben peggiore.

Questo lo scenario che si può vedere dopo l'incidente che si è verificato nella notte tra sabato e domenica con un auto che ha perso il controllo ed è andata a schiantarsi contro il muro in lungomare Matteotti a Savona poco prima delle Funivie.

Il mezzo, guidato da una 25enne, ha colpito il muretto ed è rimbalzato sul marciapiede. Nella zona sottostante sono caduti diverse parti di muro che hanno distrutto alcune assi a due passi dalle barche ormeggiate.

La giovane, illesa, è stata soccorsa dalla Croce Bianca di Savona, dall'automedica del 118 e dai vigili del fuoco. Non è stato necessario il trasporto in ospedale. Solo un grande spavento.

Sul posto la polizia stradale e i carabinieri si sono occupati dei rilievi del caso. L'area è stata transennata.

Circa 8 anni fa in un incidente simile un'auto aveva compiuto un volo di circa 10 metri e si era cappottata finendo sul pontile all'incirca nello stesso tratto. Anche in quell'occasione il conducente era rimasto illeso.

I vigili del fuoco a causa dei danni provocati avevano diffidato all'utilizzo di quel tratto di banchina sino alla messa in sicurezza della stessa.