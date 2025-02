È arrivata la neve: la dama bianca ricopre la Val Bormida

AGGIORNAMENTO ORE 10.37: come previsto dall'allerta meteo per neve diramata da Arpal, lievi precipitazioni hanno interessato i comuni interni del centro-ponente ligure già dalle prime ore di oggi. Le nevicate più consistenti dalla Valle Scrivia alla parte orientale della Val Bormida, passando per i comuni della Valle Stura. Attualmente, si registrano accumuli di 20-25 cm sopra i 600-700 metri e 5-8 cm a quote inferiori. Le temperature minime registrate sono di -4.1°C a Poggio Fearza (Imperia) e -3.9°C sul Monte Settepani. Sulla costa, invece, si segnalano piogge con temperature intorno ai 4°C a Genova e fino a 9°C a Imperia. L’allerta neve è attualmente gialla sui comuni interni delle zone marittime di centro-ponente, arancione nelle zone D (Valle Stura ed entroterra savonese fino alla Val Bormida) ed E (Valle Scrivia, Val d'Aveto e Val Trebbia), e verrà aggiornata a fine mattinata. ​Le autostrade coinvolte dalle nevicate sono la A7 e la A26, anche se nelle prossime ore i fiocchi dovrebbero estendersi alla A6.​​ Si raccomanda massima prudenza negli spostamenti.

****

La tanto attesa neve ha finalmente fatto la sua comparsa in Val Bormida. Nella notte, la coltre bianca ha iniziato a ricoprire le alture savonesi, regalando un suggestivo scenario invernale che richiama l’atmosfera natalizia, seppur con qualche settimana di ritardo.

I mezzi spazzaneve sono entrati subito in azione per garantire la sicurezza delle strade e, al momento, non si registrano particolari disagi alla viabilità. Tuttavia, è auspicabile usare prudenza, soprattutto per chi deve mettersi in viaggio nelle prossime ore.

Arpal ha emesso un'allerta meteo per neve: inizialmente di livello giallo, è stata innalzata ad arancione dalle ore 8 alle 15, per poi tornare nuovamente gialla fino alla mezzanotte.

"Inizia a nevicare e i fiocchi si stanno posando sulle zone più alte del paese", commenta il sindaco di Roccavignale, Amedeo Fracchia. "Le strade sono pulite, con un paio di centimetri di neve nelle frazioni più alte. Al momento, in paese sta piovendo", aggiunge il primo cittadino di Murialdo, Michele Franco. "Attualmente la situazione è tranquilla: poca neve in paese, qualcosa in più nelle zone più alte", commenta Marco Perrone, sindaco di Giusvalla. "Un po' di nevischio, ma le strade sono pulite", dichiara Mario Basso, primo cittadino di Bardineto. "Per ora sta piovendo; ieri sera aveva iniziato a nevicare e si vede un po' di bianco nelle zone più alte del paese. Sul Melonio e sui Giovetti sta nevicando con i primi accumuli", spiega Pierangelo Olivieri, sindaco di Calizzano.

La nota di Arpal: "Alle 8.00 è salita ad arancione l'allerta neve sulle aree D, E: la presenza delle autostrade e la previsione di cumulate superiori ai 10 cm in 12 ore sono gli elementi che portano a questo innalzamento. Rimane invece gialla per neve sui comuni interni delle aree A, B".

Questa la suddivisione in zone del territorio regionale: la zona A comprende il territorio lungo la costa da Ventimiglia fino a Noli, l’intera provincia di Imperia e la valle del Centa. La zona B si estende lungo la costa da Spotorno a Camogli comprese, comprendendo anche la Val Polcevera e l’Alta Val Bisagno. La zona C copre il tratto costiero da Portofino fino al confine con la Toscana, tutta la provincia della Spezia, la Val Fontanabuona e la Valle Sturla. La zona D comprende la Valle Stura e l’entroterra savonese fino alla Val Bormida. Infine, la zona E include la Valle Scrivia, la Val d'Aveto e la Val Trebbia.