Albisola Servizi, Giuseppe Soracco è il nuovo amministratore unico

Bruno Soracco è il nuovo amministratore unico di Albisola Servizi.

Succede al compianto Franco Orsi scomparso l'11 novembre all'età di 59 anni.

Orsi, ex sindaco di Albisola dal 2009 al 2019, ex senatore, vicepresidente e assessore regionale, era stato nominato lo scorso fine agosto dal sindaco Maurizio Garbarini alla guida della società partecipata comunale che proprio lui aveva contribuito alla nascita.

"La scomparsa improvvisa e dolorosa di Franco Orsi ci ha lasciato un vuoto profondo e lo ha lasciato anche nella gestione della società Albisola Servizi. Franco non è stato solo un amministratore capace, ma un punto di riferimento umano e politico che ha saputo guidare la società pubblica con dedizione e visione - dice Garbarini - Tuttavia, il rispetto per il suo lascito e il senso di responsabilità verso i cittadini ci impongono di guardare avanti, garantendo stabilità e nuovo impulso ai servizi essenziali del nostro territorio con una scelta di alto profilo: l'Ingegner Bruno Giuseppe Soracco".

"È con piena convinzione che annuncio la nomina dell'Ingegnere Giuseppe Soracco come nuovo amministratore di Albisola Servizi. La scelta è ricaduta su un profilo di elevata caratura tecnica e professionale, capace di coniugare il rigore gestionale con la necessaria sensibilità operativa che una società in house richiede - continua il primo cittadino albisolese - La nomina di Soracco non è solo una risposta a un'emergenza, ma una scelta strategica. L'ingegnere porta con sé un bagaglio di competenze che riteniamo fondamentali per affrontare le sfide che attendono la nostra partecipata nel prossimo futuro. L'obiettivo del mandato che affidiamo all'Ingegner Soracco è chiaro: portare Albisola Servizi verso uno sviluppo significativo, ottimizzando i processi esistenti e immaginando nuovi orizzonti di crescita. Nutro la massima fiducia nel suo operato e sono certo che saprà interpretare al meglio gli indirizzi politici dell’amministrazione, traducendoli in risultati tangibili per la collettività".

"Ci aspettano mesi di lavoro intenso per potenziare la qualità dei servizi resi ai cittadini. Siamo pronti a sostenere la nuova guida tecnica con una visione politica solida, affinché Albisola Servizi continui a essere il braccio operativo di un’amministrazione che ha a cuore il decoro, l'efficienza e il benessere dei propri abitanti - conclude Maurizio Garbarini - A Franco Orsi va il nostro pensiero commosso; all'Ingegner Soracco il nostro augurio di buon lavoro, certi che la sua professionalità sarà la garanzia migliore per il futuro della società".