Ceriale punta sull’outdoor: via libera alla Varatella Trail Area e a nuovi sentieri per il turismo green

Dopo l’adesione del Comune di Ceriale al protocollo d’intesa con i Comuni di Toirano, Balestrino, Boissano e Borghetto Santo Spirito, il Consiglio comunale ha approvato il progetto per la valorizzazione del territorio in ambito outdoor nel comprensorio della “Varatella Trail Area”. L’intervento prevede un importo complessivo di 98.234 euro, suddiviso in tre lotti su tre diverse annualità, con una partecipazione del Comune di Ceriale pari a 36.000 euro.

“Appena conferitomi l’incarico - afferma il consigliere Fabrizio Dani con delega alla riqualificazione dei sentieri -, mi sono subito attivato al fine di coordinare al meglio i due progetti che vedranno impegnato il comune di Ceriale con l’obiettivo di far emergere le potenzialità del nostro territorio ed aumentare l’offerta turistica”.

Oltre all’adesione comprensoriale al Vta appena descritta, l’amministrazione ha recentemente approvato un ulteriore progetto che prevede lavori di natura geo - naturalistica per l’adeguamento funzionale di sentieri denominati “ Dei Poggi “, “ Pettirossi “, “ P 1 “, “ Fontana “ presenti sul versante della Valle Rio Ibà, approvato giovedì 18 dicembre dalla Giunta Comunale per mezzo di uno stanziamento di 150.000 euro.

“I due progetti – prosegue Dani - saranno uno funzionale all’altro, in modo da scongiurare dei doppioni durante la realizzazione dei lavori seguendo così anche una linea di corretta gestione dei soldi pubblici”.

“In questa fase – aggiunge -è stato sicuramente importante il confronto con il Vta, con gli uffici e con il professionista redattore del progetto che ringrazio personalmente”.

L’assessore Daniele Gaglioti con delega alla tutela e sviluppo sostenibile del territorio e sport, si dichiara “soddisfatto di quanto si è riusciti ad approvare in sinergia con il consigliere Fabrizio Dani e l’assessore ai lavori pubblici, per poter finalmente parlare in modo serio di outdoor”.

“Purtroppo spiace dirlo – continua l’assessore Gaglioti -, ma questo progetto avrebbe dovuto vedere la sua luce un anno fa. Purtroppo ho provato più volte a confrontarmi con l’allora assessore ai lavori pubblici Luigi Giordano per far sì che si procedesse con tale iniziativa ma purtroppo senza alcun esito”.

“Oggi le cose sono cambiate, esiste un confronto e una sinergia che io e il consigliere Dani abbiamo saputo cogliere e con l’aiuto ed il confronto tra tutti i membri della maggioranza, in primis con il sindaco Marinella Fasano, ci ha permesso di partire con un progetto serio per un rilancio turistico di Ceriale” conclude l’assessore Gaglioti.