Savona, la Giunta approva la bozza di convenzione per la realizzazione di uno spazio commerciale in via Nizza al posto di Autoliguria

La Giunta Russo ha approvato lo schema di convenzione urbanistica relativo all’importante intervento di riqualificazione in via Nizza, dove attualmente si trova Autoliguria, che si sposterà a Quiliano negli ex spazi di Tirreno Power. Il progetto, presentato dalla società De Filippi & Ing. Reyneri S.r.l., proprietaria di Autoliguria, prevede una profonda trasformazione dell’area attraverso la demolizione e ricostruzione degli edifici esistenti.

L’intervento prevede la realizzazione di una media struttura di vendita (si parlerebbe di un supermercato del marchio Esselunga), un esercizio commerciale di vicinato, un pubblico esercizio (bar o ristorante) e un’attività di servizi alla persona.

Uno dei punti cardine della delibera riguarda le opere di urbanizzazione che la società realizzerà a scomputo degli oneri di costruzione, per una superficie totale di circa 3.385 metri quadrati.

Saranno realizzati oltre 2.050 metri quadrati di aree di sosta e parcheggio, è previsto l’allargamento del marciapiede esistente su via Nizza e la creazione di nuova viabilità pubblica. Infine, saranno installati due sistemi di collegamento verticale (ascensori) tra il piano strada e i parcheggi, oltre a un impianto di videosorveglianza esteso a tutta l’area pubblica.

Sono inoltre previste sistemazioni a verde privato, con alberature utili a mitigare l’impatto visivo dell’intervento e a schermare parzialmente il tracciato ferroviario.

Nell’esprimere parere favorevole allo schema di convenzione, la Giunta ha introdotto alcune modifiche ritenute di pubblico interesse. In particolare, il contributo di costruzione, al netto delle opere realizzate a scomputo, dovrà essere versato in due rate: la prima entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo, la seconda entro i successivi sei mesi.

Per quanto riguarda i parcheggi pertinenziali, dovranno essere definite, d’intesa con l’amministrazione, le modalità di utilizzo durante gli orari di apertura della struttura commerciale. Sarà inoltre valutata la possibilità di apertura anticipata, anche parziale, dei parcheggi pubblici, qualora le condizioni di cantiere e di sicurezza lo consentano.