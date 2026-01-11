Varazze, anziana cade in casa con le chiavi nella porta: soccorsa

Momenti di apprensione questa mattina in via Bagnasco a Varazze per una donna di 88 anni rimasta ferita dopo essere caduta in casa, con le chiavi ancora inserite nella porta. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 11.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Croce Rosa di Celle Ligure, che hanno prestato le prime cure e trasportato la signora in sicurezza.

Fortunatamente le condizioni della donna non risultano gravi. E' stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona.