Cronaca | 11 gennaio 2026, 11:44

Varazze, anziana cade in casa con le chiavi nella porta: soccorsa

La centrale operative del 118 ha mobilitato i vigili del fuoco e la Croce Rosa di Celle

Momenti di apprensione questa mattina in via Bagnasco a Varazze per una donna di 88 anni rimasta ferita dopo essere caduta in casa, con le chiavi ancora inserite nella porta. L'allarme è stato lanciato poco dopo le ore 11. 

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Croce Rosa di Celle Ligure, che hanno prestato le prime cure e trasportato la signora in sicurezza. 

Fortunatamente le condizioni della donna non risultano gravi. E' stata trasportata in codice verde al pronto soccorso dell'ospedale San Paolo di Savona. 

