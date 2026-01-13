Spotorno, Matteo Lancini con “Chiamami adulto” chiude la rassegna culturale “Biblioté” 2025/2026

Il Comune di Spotorno – Assessorato alla Cultura e Biblioteca Civica “C. Sbarbaro” – in collaborazione con Biblion Beni Culturali e Ambientali s.c. e la libreria “La Dora va al mare”, invita la cittadinanza a partecipare all’incontro con Matteo Lancini, in programma sabato 17 gennaio 2026 alle ore 21.00 presso la Sala Convegni Palace (via Aurelia 121, Spotorno).

L’appuntamento, a ingresso libero su prenotazione, chiude la rassegna “Biblioté” 2025/2026. Al centro della serata la presentazione di “Chiamami adulto” (Raffaello Cortina Editore), volume che conclude la trilogia iniziata nel 2021 con “L’età tradita” e proseguita con “Sii te stesso a modo mio”.

Dopo la pandemia: fragilità giovanile e fragilità adulta, e come parlarne davvero

Mai come in questi anni – e con ancora più evidenza dopo la pandemia – è emersa la fragilità delle giovani generazioni, insieme alla domanda (spesso scomoda, ma salutare): come ci si sta accanto, senza “aggiustare” tutto e subito? Lancini propone un percorso chiaro: per avvicinarsi ai ragazzi non serve moltiplicare le strategie, serve migliorare la qualità della presenza adulta.

In “Chiamami adulto” l’autore esplora i molteplici contesti e le modalità con cui gli adolescenti costruiscono relazioni: famiglia, scuola, ambienti digitali, stanze di psicoterapia, gruppo dei pari, rapporto di coppia. Ripartendo da temi già affrontati in Sii te stesso a modo mio – come l’assenza di prospettive future e la fragilità adulta che spesso ostacola un dialogo autentico – Lancini scava in profondità e indica ciò che serve davvero: ascolto e presenza empatica.

Attraverso esempi concreti, storie personali e riflessioni incisive, il libro e l’incontro offrono a genitori, insegnanti, educatori e professionist strumenti utili per superare l’urgenza del “fare” e imparare finalmente a stare nella relazione, aiutando i ragazzi a non sentirsi più soli “in mezzo agli altri”, ma compresi e sostenuti.

Biografia dell’autore

Matteo Lancini, psicologo e psicoterapeuta, è presidente della Fondazione Minotauro di Milano.

Insegna presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università degli Studi di Milano-Bicocca e presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’Università Cattolica di Milano. Tra le sue pubblicazioni: Giovane adulto (con F. Madeddu, 2014), L’adolescente (con L. Cirillo, T. Scodeggio, T. Zanella, 2020), L’età tradita (2021), Sii te stesso a modo mio (2023), Chiamami adulto (2025), e la cura di Il ritiro sociale negli adolescenti (2019).