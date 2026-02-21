 / Cronaca

Cronaca | 21 febbraio 2026, 09:13

Noli scossa dalla morte di Cristiano Pastorino: l’uomo trovato senza vita vicino al sentiero del Vescovado

Disposta l’autopsia per chiarire con precisione le cause del decesso. Sconvolto l’intero paese dov’era molto ben voluto

Noli scossa dalla morte di Cristiano Pastorino: l’uomo trovato senza vita vicino al sentiero del Vescovado

Si cercherà con l’autopsia di fare luce sulla tragedia che ieri (20 febbraio, ndr), intorno all’ora di pranzo, ha sconvolto Noli. E’ di Cristiano Pastorino, quarantenne appartenente a una famiglia nolese molto nota in paese, il corpo trovato senza vita tra il sentiero che fiancheggia il Vescovado e il solettone della galleria paramassi.

Al momento dagli inquirenti non è infatti esclusa alcuna ipotesi, dal gesto volontario all’incidente, circa le cause dell’accaduto. L’allarme è stato lanciato da alcuni passanti che hanno visto da distante il corpo esanime dell’uomo, ma quando i soccorsi sono giunti sul posto non c’è stato purtroppo altro da fare che non constatarne il decesso.

Insieme ai militi della Croce Bianca di Noli con l’automedica Sierra e l’elisoccorso Grifo, i tecnici del Soccorso Alpino e i Vigili del fuoco, la centrale del 112 ha attivato immediatamente anche i Carabinieri che hanno informato dell’accaduto il pm di turno, Maddalena Sala. Quest’ultima ha disposto l’esame autoptico che verrà eseguito prossimamente, prima di poter mettere la salma a disposizione dei parenti per fissare i funerali. Per gli accertamenti non è da escludere l’impiego delle telecamere presenti in zona.

Scosso intanto l’intero paese del Golfo dell’Isola, dove tutta la sua famiglia è molto conosciuta e lui era molto stimato. Un lutto profondo quindi, per rispetto del quale è stato annullato il carnevale previsto per domenica 22 febbraio.

News collegate:
 Noli, trovato senza vita sul sentiero del Vescovado: mobilitati i soccorsi, ma non c'è stato nulla da fare - 20-02-26 13:02

Mattia Pastorino

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium