Anche la Scuola Primaria “Pertini” di Bergeggi aderisce a M’Illumino di Meno!

Tornano gli incontri per la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili. Nel 2026, giunta alla XXII edizione, M’illumino di Meno dà voce alla scienza.

La scienza che da anni studia l’impatto dei combustibili fossili sugli ecosistemi e ci propone strade per salvarci che passano da fonti sostenibili di produzione energetica. Grazie alla scienza, all’ingegneria, alla mente creativa di milioni di ricercatrici e ricercatori sappiamo che possiamo stare meglio e salvarci.

La scuola primaria Pertini di Bergeggi, in sinergia con il Centro Educazione Ambientale e alla Sostenibilità Riviera del Beigua, ha deciso di raccogliere la sfida e promuovere un’azione simbolica.

Nella giornata di venerdì 20 febbraio, i ragazzi hanno conosciuto, insieme al CEAS, importanti scienziati e scienziate che, con le loro scoperte, hanno contribuito a proteggere il pianeta: Rachel Carson, Sylvia Earle e Nikola Tesla. In seguito si sono trasformati anche loro in piccoli scienziati creando la scritta “M’illumino di meno” con i circuiti morbidi.