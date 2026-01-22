 / Attualità

22 gennaio 2026

Intervento tecnico sul radar del Monte Settepani: la struttura avvolta da neve e calabrosa (FOTO)

Lo scorso 20 gennaio, i tecnici Arpal sono intervenuti sul sito

Foto pagina Facebook &quot;Arpal&quot;

Martedì 20 gennaio, i tecnici Arpal si sono recati al sito del radar di Monte Settepani per un intervento tecnico a seguito di segnalazioni di malfunzionamento. 

Gli scatti realizzati sul posto ritraggono paesaggi bianchi e silenziosi: i rami degli alberi, ricoperti di neve, e il radar stesso, ornato di calabrosa — formazioni compatte e solide che si sviluppano orizzontalmente controvento — creano un quadro quasi fiabesco. 

Foto pagina Facebook &quot;Arpal&quot;

Foto pagina Facebook &quot;Arpal&quot;

Foto pagina Facebook &quot;Arpal&quot;

Foto pagina Facebook &quot;Arpal&quot;

Foto pagina Facebook &quot;Arpal&quot;

Foto pagina Facebook &quot;Arpal&quot;

Graziano De Valle

