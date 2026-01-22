Intervento tecnico sul radar del Monte Settepani: la struttura avvolta da neve e calabrosa (FOTO)

Martedì 20 gennaio, i tecnici Arpal si sono recati al sito del radar di Monte Settepani per un intervento tecnico a seguito di segnalazioni di malfunzionamento.

Tra controlli e verifiche, lo scenario che li ha accolti ha regalato un inatteso spettacolo: il monte, avvolto da un manto di neve, si è mostrato in tutta la sua bellezza invernale.

Gli scatti realizzati sul posto ritraggono paesaggi bianchi e silenziosi: i rami degli alberi, ricoperti di neve, e il radar stesso, ornato di calabrosa — formazioni compatte e solide che si sviluppano orizzontalmente controvento — creano un quadro quasi fiabesco.

Un promemoria che, anche durante interventi tecnici, la natura sa sorprendere con la sua poesia gelida e immacolata.