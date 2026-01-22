Roccavignale, appaltato il "Volo dell’Angelo": un progetto lungo dieci anni

"Finalmente è stata appaltata la realizzazione della Zip Line". L’annuncio, diffuso con un post sui social dal Comune di Roccavignale, segna il traguardo di un progetto inseguito per quasi dieci anni, oggi inserito tra le opere strategiche finanziate dalla Regione.

La storia inizia il 22 agosto 2015, quando il sindaco e alcuni consiglieri comunali visitarono Frassinetto, nel Torinese, per provare il celebre Volo dell’Angelo. Un’esperienza adrenalinica che accese un’idea ambiziosa: portare una simile attrazione in un piccolo borgo montano della Val Bormida, trasformandola in una leva di sviluppo turistico per l’intera valle.

Da quell’intuizione è partito un lungo percorso, fatto di studi tecnici, iter amministrativi e confronti istituzionali. Un cammino “faticoso”, come lo definiscono dal Comune, che ha trovato finalmente concretezza con l’inserimento del progetto tra le opere strategiche finanziate dalla Regione lo scorso marzo, grazie a un finanziamento di 600mila euro, pari al 70% dei costi complessivi. Il restante 30% sarà a carico del Comune di Roccavignale attraverso un mutuo, il primo acceso in tre legislature, che verrà rimborsato con il canone di gestione della Zip Line.

Il cantiere sarà operativo fino ad agosto e interesserà in parte l’area solitamente destinata al Rokkafest, una delle feste simbolo dell’estate valbormidese, che quest’anno quindi non si svolgerà: l’appuntamento è rimandato al 2027. Il periodo dei lavori sarà anche l’occasione per adeguare gli spazi alle più recenti normative di sicurezza, seguendo le indicazioni emerse dopo gli eventi di Capodanno e le richieste della Questura, in accordo con la pro loco.

I lavori sono stati affidati alla ditta Ecogrid Srl – Extreme Work, con sede a Borghetto Spirito. La base d’asta prevista era di 413.101,13 euro, a fronte di un ribasso economico del 2,20%, che ha portato l’importo netto dell’appalto a 404.012,91 euro, oltre agli oneri e alla progettazione esecutiva. I tempi di esecuzione previsti in sede di gara erano di 270 giorni, successivamente ridotti a 260 giorni.

Tra le migliorie previste vi sono: la fornitura di 10 imbragature; l’installazione di webcam; l’adozione di una luce di segnalazione ostacolo al volo; la posa di colonnine di ricarica per biciclette; l’utilizzo del legno per sentieri e vie di accesso; la realizzazione di tavoli picnic all’arrivo; la creazione di un percorso tra il Bar Cuore e la partenza; e l’allestimento di un parco giochi per bambini.