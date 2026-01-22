Savona, perdita all'impianto termico delle scuole Pertini: il Comune affida l'incarico per le verifiche

Il Comune di Savona ha ufficializzato l’affidamento di un incarico professionale per la gestione della sicurezza durante i lavori di riparazione presso l’Istituto Comprensivo 2 "Sandro Pertini" di via Caboto.

L’intervento si è reso necessario a causa di alcune criticità emerse nell’impianto termico dell’istituto scolastico, situato nel piano seminterrato.

A causa delle condutture ormai vetuste, già nel dicembre 2025 era stato necessario intervenire insieme alla ditta appaltatrice Siram S.p.A. per eliminare una copiosa perdita occulta. Attualmente la situazione è tornata critica per la probabile presenza di una nuova rottura nello stesso settore.

La particolarità dell’intervento risiede nel fatto che l’area di lavoro è stata classificata come "spazio confinato" e per questo motivo il Comune deve avvalersi di un esperto che vigili sulle operazioni con funzioni di indirizzo e coordinamento, a tutela della sicurezza dei lavoratori.

L’incarico è stato affidato all’ingegner Massimiliano Gattuso, con studio a Loano.