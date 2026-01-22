Servizi sociali in Alta Val Bormida, i Comuni chiedono soluzioni urgenti: incontro in ANCI Liguria

Si è svolto oggi presso ANCI Liguria un incontro, su richiesta dei Comuni di Bardineto, Calizzano, Massimino e Murialdo, a valle del confronto avviato e progressivamente intensificatosi nelle ultime settimane tra gli amministratori di questa area dell’Alta Valbormida sul tema dei servizi sociali.

Un momento di condivisione necessario per fare il punto sulla situazione relativa alla prestazione dei servizi di base nel comprensorio, con riferimento, in particolare, alla figura dell’assistente sociale.

Nel corso del confronto è emersa l’esigenza improrogabile di individuare nuove soluzioni di assistenza, anche valutando il possibile ricorso agli strumenti previsti dal Piano Sociale Integrato Regionale, elaborato da ANCI in collaborazione con Regione Liguria e, ad oggi, non ancora pienamente attuato.

Alla luce del processo di riforma attualmente in corso, è stata ribadita la necessità di lavorare in tempi rapidi alla definizione del nuovo schema di convenzione dell’Ambito Territoriale Sociale n. 6 delle Bormide, intervenendo in maniera puntuale sia sulle tempistiche sia sui contenuti sostanziali, per garantire la continuità e l’efficacia nell’erogazione del servizio anche per i piccoli Comuni.