Ponte della Gaietta, svolta a Millesimo: al via la progettazione per il restauro

Verrà affidata formalmente nelle prossime settimane la progettazione esecutiva per l’intervento di restauro conservativo del Ponte della "Gaietta", a Millesimo. È quanto annunciato dall’Amministrazione comunale.

“Si tratta di un passaggio fondamentale e non più rimandabile”, sottolineano dal Comune. L'ultimo intervento strutturale risale infatti agli anni '60. La progettazione esecutiva è il requisito tecnico indispensabile per poter accedere ai bandi di finanziamento ministeriali e sovracomunali, necessari per dare il via ai successivi lavori di cantiere.

Il valore complessivo della fase di progettazione è di circa 40mila euro. L’operazione è resa possibile grazie a un importante lavoro di reperimento risorse: 29mila euro arriveranno dal contributo della Fondazione De Mari nell’ambito del bando “restauri”, mentre la quota restante sarà coperta da fondi propri di bilancio dell’Ente.

"Il ponte della Gaietta – spiega il sindaco Francesco Garofano - è il monumento che rappresenta Millesimo. Dopo oltre sessant'anni, questa Amministrazione ha deciso di investire concretamente sulla sua salvaguardia. Non stiamo parlando di una semplice manutenzione, ma di una visione strategica: avere un progetto esecutivo pronto significa avere le carte in regola per intercettare i fondi statali e restituire al ponte lo splendore che merita. Ringrazio la Fondazione De Mari – conclude -per aver creduto in questo percorso insieme a noi".