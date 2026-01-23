Donazioni in aumento ad Albenga, Avis sperimenta la raccolta di plasma

Nel corso di questo mese di gennaio le donazioni sono aumentate vistosamente: a seguito delle sole prime tre giornate di raccolta, il numero di sacche di sangue intero è stato pari a ben 48 unità.

Il presidente di Avis Albenga, Giovanni Patuzzo, ha così commentato: "Questo eccellente risultato ci induce a sperimentare anche la donazione di plasma, che è la componente liquida del sangue, ricca di sostanze quali proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione; il plasma viene somministrato in caso di ustioni gravi, nella cura dei tumori del fegato oppure per la produzione di farmaci salvavita utilizzati per trattare l’emofilia, per alcune patologie del fegato come la cirrosi, per le malattie immunologiche, per proteggere l’organismo da infezioni come il tetano o l’epatite B; il plasma viene donato prelevando il sangue, separandone le componenti e, quindi, restituendolo al donatore in un processo continuo che dura circa 50 minuti; i requisiti per la donazione del plasma sono simili a quelli per la donazione del sangue intero (età 18-60 anni, da 60 a 70 previa valutazione specifica, peso non inferiore a kg. 50, buono stato di salute e stile di vita); dopo una donazione di sangue occorre attendere 30 giorni prima di donare il plasma e poi solo 15 giorni tra una donazione di plasma e quella successiva, poiché il plasma si rigenera molto rapidamente e senza alcuna conseguenza o ripercussione negativa".

"Ho chiesto ai nostri Donatori di contattarci telefonicamente al n. 0182-562249, nei giorni di martedì - mercoledì - giovedì, dalle ore 10,00 alle 12,00 per prenotare l’appuntamento per la donazione di sangue oppure di plasma ovvero anche per dare la disponibilità a partecipare alle varie attività di volontariato. Le giornate per le donazioni del prossimo mese di febbraio sono le seguenti: venerdì 6, lunedì 16,sabato 21 (anche plasma), venerdì 27", conclude.

Per saperne di più riguardo all’Avis Comunale di Albenga si può consultare il sito internet www.avisalbenga.it oppure Facebook cercando “AVIS Comunale di Albenga” e Instagram cercando “avisalbenga_”; indirizzo mail: albenga.comunale@avis.it.