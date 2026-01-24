 / Attualità

Albisola Superiore più cardio-protetta attraverso la Polizia Locale: ecco il defibrillatore "itinerante"

L'Amministrazione ha voluto promuovere un progetto che ha portato all'installazione dello strumento su un'auto, pronto a intervenire in ogni punto della città

Un importante passo avanti per la sicurezza dei cittadini di Albisola Superiore quello compiuto, a conclusione di un percorso virtuoso che ha visto coinvolto il Comando di Polizia locale, ieri mattina (23 gennaio, ndr) presso la Sala Giunta del Comune.

E' stato infatti presentato il progetto che dota il corpo albisolese di strumenti e competenze salvavita. Grazie alla collaborazione con la Croce Verde Albisola, l’intero corpo di Polizia, inclusa la Comandante Ombretta Colombo, è stato formato all'uso del defibrillatore semiautomatico (DAE) e alle manovre di rianimazione cardiopolmonare.

L'elemento di innovazione risiede nell'installazione di un DAE a bordo della nuova autovettura in dotazione agli agenti, rendendo il dispositivo "itinerante" e pronto a intervenire tempestivamente in ogni punto della città. 

“Da oggi la ricca dotazione di defibrillatori nella nostra cittadina si arricchisce di uno strumento itinerante - sottolinea l'assessore Calogero Sprio, tra i promotori dell'iniziativa -, sempre al servizio di agenti preparati al suo utilizzo. Abbiamo investito risorse contenute per offrire un servizio che potenzia la tutela di cittadini e turisti”.

Il progetto ha visto la partecipazione attiva dei militi della Croce Verde in veste di formatori accreditati IRC. Lo stesso Sprio, parlando della qualità dell’addestramento, ha dichiarato: “Ho preso parte anche io al corso e, da operatore sanitario, riconosco la grande competenza degli istruttori. Ci auguriamo di non doverlo mai usare, ma manterremo attiva la formazione per garantire un presidio costante”

Un ringraziamento speciale è stato rivolto al presidente della Croce Verde, Emmanuele Pescio, e alla Comandante Colombo per la sinergia dimostrata.

