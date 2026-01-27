Finale, si è spento l'ex assessore e giudice onorario della Pretura avvocato Roberto Mantovani

Si è spento all’età di 84 anni, dopo una lunga malattia, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure l’avvocato Roberto Mantovani, figura conosciuta e stimata a Finale Ligure.

Dopo aver esercitato la professione forense per oltre vent’anni, Mantovani aveva intrapreso anche l’attività nel settore alberghiero, gestendo l’Hotel Arabesque di Varigotti. Nel corso della sua carriera ha inoltre ricoperto l’incarico di giudice onorario presso la Pretura di Finale Ligure ed è stato assessore comunale.

I colleghi lo ricordano come un professionista corretto, preparato e determinato, in particolare nell’ambito delle cause di responsabilità civile.

Lascia il figlio Mirko.

I funerali si svolgeranno martedì 27 gennaio alle ore 10 a Finalborgo, nella Basilica di San Biagio.