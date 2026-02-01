Altare in festa per i 100 anni di Lino Tortarolo

Cento anni e non sentirli. Lino Tortarolo ha raggiunto il traguardo del secolo di vita conservando quella che tutti, senza esitazioni, descrivono come un’ottima salute fisica e mentale.

Un compleanno importante, celebrato ad Altare, il paese in cui vive e dove, nel corso del tempo, è diventato una figura conosciuta e profondamente stimata dalla comunità.

La sua è una storia che attraversa il Novecento italiano con discrezione e concretezza. Un’esistenza scandita dal lavoro, dall’impegno quotidiano e da una naturale capacità di costruire relazioni solide e durature. Nel suo percorso professionale ha maturato esperienze diverse: dapprima il legame con la SABA, poi il passaggio all’Acts, fino a una breve ma significativa esperienza nel settore assicurativo.

Ruoli differenti, affrontati sempre con serietà e senso di responsabilità, che gli hanno consentito di entrare in contatto con molte persone e di guadagnarsi, ovunque, rispetto e considerazione.