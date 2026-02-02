Albenga, viabilità a Campochiesa: Comune e Provincia collaborano per sicurezza e fluidità del traffico

Prosegue il percorso condiviso tra Comune e Provincia di Savona finalizzato a un significativo miglioramento della viabilità e della sicurezza stradale nella zona di Campochiesa.

Nei giorni scorsi si è svolta una riunione presso la Provincia di Savona alla quale hanno partecipato: per il Comune di Albenga il Presidente del Consiglio Comunale Alberto Passino, la Dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Franca Briano, la Vicecomandante della Polizia Locale, Primo Commissario Maria Teresa Bonavita, e il Responsabile dell’Ufficio Viabilità e Traffico, Commissario Superiore Paolo Lavagna. Per la Provincia di Savona il Presidente Pierangelo Olivieri, i Consiglieri Massimo Niero e Matteo Mirone, il Dirigente dell’Ufficio Tecnico ing. Danilo Burastero, la geologa Gaya Briano e altro personale tecnico.

Afferma il presidente del Consiglio comunale di Albenga, con delega alla frazione di Campochiesa, Alberto Passino: "Nel corso del 2025 abbiamo avviato un percorso di analisi complessiva sulla viabilità della frazione di Campochiesa. In occasione dell’intervento realizzato a fine febbraio 2025, infatti, quando abbiamo posizionato i jersey nel crocevia tra la S.P. 39 e l’intersezione con la strada di regione Rapalline, ci eravamo assunti l’impegno di affrontare in modo strutturato alcune delle principali criticità presenti. In attesa di rendere definitivo quel primo intervento abbiamo iniziato la valutazione per la realizzazione di una rotatoria (attualmente regolata da impianto semaforico) all’intersezione tra la S.P. 3 Ceriale–Cisano e la S.P. 39 Albenga–Campochiesa, tratto esterno al centro abitato, particolarmente rilevante sia per la viabilità dei residenti sia per il traffico dei mezzi pesanti diretti verso un’area caratterizzata dalla presenza di numerose aziende agricole".

Tutti i partecipanti all’incontro hanno condiviso come la realizzazione di una rotatoria tra la Sp 3 e la Sp 39 possa apportare un sensibile miglioramento in termini di fluidità e sicurezza del traffico. È stato pertanto stabilito che la Provincia di Savona affiderà a un professionista specializzato la redazione di uno studio preliminare nell’ambito della pianificazione del traffico di tutta la “via romana” anche nel territorio comunale di Cisano iniziando lo studio proprio dalla rotatoria di Campochiesa, che dovrebbe essere la più semplice nella sua realizzazione.

"Oltre alla realizzazione della rotatoria in corrispondenza dell’attuale impianto semaforico – prosegue Passino – ho richiesto la valutazione dell’area di intersezione caratterizzata da ridotta visibilità per i veicoli provenienti sia dalla strada per regione Signola sia da Prato del Vescovo (via Romana), al fine di migliorare la sicurezza stradale. Nel corso dell’incontro, inoltre, abbiamo avuto modo di portare all’attenzione anche una problematica sollevata dal consigliere delegato alla frazione di Lusignano Raiko Radiuk, relativa alla necessità di intervenire per mitigare la pericolosità del tratto curvilineo della Sp 6 Albenga–Casanova Lerrone–Passo del Cesio, in prossimità dell’intersezione con via San Pietro, area purtroppo interessata nel tempo da incidenti anche con esiti mortali".

"Ringrazio il Presidente Olivieri, i consiglieri Niero e Mirone e il personale tecnico per la collaborazione dimostrata; sono certo che, attraverso un lavoro condiviso e una cooperazione costante, sarà possibile intervenire in maniera significativa migliorando alcuni aspetti fondamentali della viabilità del territorio", conclude Passino.