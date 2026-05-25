Piaggio Aero, Fim Cisl dice no allo spostamento da Genova a Villanova d'Albenga: "Non era quello che ci era stato presentato al Ministero"

“Chiediamo chiarezza immediata sul futuro industriale del sito genovese e sulle reali intenzioni dell’azienda. Genova rappresenta un patrimonio strategico di competenze, occupazione e professionalità che non può essere ridimensionato o svuotato. Serve un confronto serio con le organizzazioni sindacali e chiediamo l’intervento delle istituzioni. Il rischio di uno spostamento delle attività produttive verso Villanova d’Albenga non era quello che ci era stato presentato al Ministero e crea forte preoccupazione tra i lavoratori e nelle loro famiglie. Serve un piano industriale chiaro che garantisca investimenti, occupazione e continuità produttiva sul territorio genovese”. Così Andrea Divano, operatore Fim Cisl Liguria.

“Oggi dovrebbe arrivare a Genova il nuovo ad e abbiamo deciso di esporre questo striscione - prosegue Divano - Ma siamo pronti ad organizzarci anche per un presidio perché abbiamo chiesto un incontro e nessuno al momento ci ha risposto. Da un mese è fermo, ad esempio, a Villanova d’Albenga un velivolo 1163 dove ci sono da fare lavorazioni che sono sempre state fatte a Genova dal personale di Genova e quindi non capiamo perché si trova nell’altro sito. Adesso pretendiamo risposte”.