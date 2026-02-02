Scontri a Torino, Crosetto (FdI Albenga): "Basta violenze contro chi ci difende. Solidarietà alle forze dell'ordine"

"Un attacco inaccettabile e ignobile che non può restare impunito". Con queste parole Roberto Crosetto, presidente del Circolo Fratelli d’Italia di Albenga, esprime a nome di tutto il Direttivo "la massima vicinanza agli agenti aggrediti ieri durante i disordini a Torino".

Il comunicato di FdI Albenga punta il dito contro quella che viene definita una "violenza sistematica e organizzata", attribuita a gruppi dell'area dei centri sociali che operano costantemente al di fuori del perimetro della legalità. Per Crosetto "colpire le Forze dell’Ordine significa colpire lo Stato e la sicurezza di tutti noi. E’ inaccettabile assistere a episodi dove chi garantisce l’ordine pubblico diventa il bersaglio di chi usa la violenza come unico strumento politico. Non può esserci alcuna zona d'ombra o ambiguità: chi sbaglia deve affrontare pene certe". Per il direttivo albenganese del partito di Giorgia Meloni "la difesa della legalità resta la priorità assoluta".

Ancora Crosetto: "Esprimiamo sostegno totale agli uomini e alle donne in divisa e al tempo stesso ferma condanna ferma contro ogni forma di eversione e criminalità di piazza. La nostra solidarietà non è solo a parole, ma si traduce in un impegno politico quotidiano per tutelare chi, ogni giorno, rischia la propria incolumità per la nostra libertà".