Borgio Verezzi: “Convoglio 81”, una mostra per non dimenticare

Dal 7 al 13 febbraio 2026 il Salone delle Opere Parrocchiali di Borgio Verezzi ospiterà la mostra fotografica “Convoglio 81”, dedicata al treno di deportazione partito dall’Italia verso i lager nazisti.
L’iniziativa, promossa da ANPI e ANED con il patrocinio del Comune, intende mantenere viva la memoria delle deportazioni e delle vittime del nazifascismo.
L’inaugurazione è prevista per sabato 7 febbraio alle ore 17.30 con i saluti istituzionali di Simone Falco, presidente ANED, e di Luigi Vassallo per l’ANPI di Borgio Verezzi. A seguire, alle 18.30, il concerto del Maestro Riccardo Pampararo.
La mostra sarà visitabile dal 10 al 13 febbraio, dalle 17 alle 19, con ingresso libero.