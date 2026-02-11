Savona, affidata per altri tre anni la gestione dell'Ufficio turistico in Darsena

Si è conclusa con l'affidamento alla cooperativa Dafne la procedura per affidare il servizio di informazione e accoglienza turistica in Darsena.

Il servizio, per una durata di 34 mesi, riguarda l’ufficio turistico che si trova vicono al Palacrociere e comprende l’accoglienza dei visitatori, la gestione delle informazioni turistiche e le attività di promozione della città.

Alla gara hanno partecipato tre cooperative: Dafne Società Cooperativa, Cristoforo Società Cooperativa Sociale Onlus e Itur Società Cooperativa.

L’importo dell’affidamento è di 151.547 euro (euro oltre IVA), per un totale complessivo di 184.887 euro suddivisi tra gli anni 2026, 2027 e 2028.

Lo scorso ottobre la Giunta comunale di Savona aveva approvato il rinnovo del Protocollo d’Intesa per la gestione dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica in Darsena, vicino al Terminal Palacrociere.

L’accordo, che coinvolge Comune di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale e Costa Crociere, coprie il triennio 2026–2028 e punta a rafforzare i servizi di informazione, accoglienza e promozione turistica della città, con particolare attenzione ai flussi crocieristici.

La collaborazione tra le tre istituzioni è attiva dal 2013 e ha già portato alla gestione congiunta dello IAT con protocolli rinnovati periodicamente.