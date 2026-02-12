Savona, si va verso il trasferimento del consultorio di via Chiappino in via Collodi. Morando (Asl2) :"Ancora in fase di valutazione"

"Di fatto, a oggi, il consultorio che vediamo essere possibile in via Collodi è quella attualmente in via Chiappino. Ma questo progetto lo condivideremo in altri incontri". Nella Commissione consiliare di oggi, 11 febbraio, si è parlato delle case di Comunità e del destino del servizio consultoriale della città.

Si inserisce infatti nel ragionamento delle Case di Comunità il concetto espresso dal Direttore del distretto sanitario del Savonese Amatore Morando. Con la direttrice di Asl2 Monica Cirone, Morando è intervenuto nella Terza Commissione Consiliare dove si è parlato delle Case di comunità e dei consultori, dopo la protesta che si è scatenata dopo l'intenzione di Asl2 di spostare il Consultorio di via Zara ( decisione poi ritirata).

Le Case di Comunità nel savonese saranno 6, suddivise tra hub e spoke. Le prime, come ad esempio, quella di via Collodi, sono attive sette giorni su sette 24 ore su 24: durante la settimana, da lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, a svolgere il servizio sono i medici di medicina generale, mentre nelle notti e i giorni festivi ci saranno due medici di guardia medica (uno che si occuperà delle visite a domicilio e uno che sarà in ambulatorio per ricevere i pazienti). Le hub sono presidi più piccoli, aperti 12 ore 6 giorni su 7 dove ci sarà anche lo psicologo di base, o psicologo di comunità

A brevissimo è prevista la consegna della Casa di Comunità di Pietra Ligure.

"La Casa di comunità – ha spiegato Monica Cirone - funziona bene quando all'interno posso dare un servizio più ampio possibile, anche il sabato e la domenica, e quando all'interno c'è tutto. Dal punto di vista tecnico la soluzione più giusta era quella di un percorso unico. Ad esempio se una signora ha bisogno di fare un corso pre-parto c'è una palestra, e nella Casa di Comunità c'è possibilità di avere più orari e più aperture. Ma la sanità non è solamente tecnica: abbiamo colto forte disagio e abbiamo messo i costi-benefici sulla bilancia". Da qui quindi la decisione di mantenere il Consultorio di via Zara.

"La Casa comunità via Collodi – ha spiegato Amatore Morando - sarà un punto di accesso con dei professionisti che sapranno individuare i bisogni dei cittadini e indirizzarli. Via Collodi avrebbe comunque un consultorio e consentirebbe alla Neuropsichiatria infantile di ampliarsi e mantenere in essere il progetto che pensavamo di avviare prima. Di fatto, a oggi, il consultorio che vediamo essere possibile in via Collodi è quello attualmente in via Chiappino. Ma questo progetto lo condivideremo in altri incontri". In via Chiappino resterà la Neuropsichiatrie che troverà anche casa in via Collodi, in spazi più ampi.

“Credo sia stato importante questo incontro – ha detto l'assessore Riccardo Viaggi – perché quando non si conoscono le cose la reazione è quasi sempre negativa. La conoscenza aiuta. Credo però che sia poi importante costruire un percorso anche più tecnico per fare il passo successivo”.

Russo “E' stata una discussione seria nella quale abbiamo cercato di conoscere questo strumento novo e di capire le potenzialità - ha detto il sindaco Marco Russo – La conoscenza è molto importante soprattutto quando ci sono progetti di ampio respiro lungamente pensati. Conoscendo il disegno complessivo si è anche capito che l'ipotesi di trasferimento di via Chiappino obbediva a una logica, una logica di contenuto della casa di comunità. Allo stesso tempo c'è anche un'altra logica, quella di presidio di territorio , come per via Zara”.