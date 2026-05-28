Ponte del 2 giugno, stop ai cantieri su A10 e A6: le riaperture dal pomeriggio di venerdì 29 maggio

Autostrade più libere in vista del ponte del 2 giugno anche sulle tratte che interessano la provincia di Savona. A partire dal primo pomeriggio di domani (venerdì 29 maggio, ndr) prenderà il via il piano di smontaggio e riconfigurazione dei cantieri autostradali predisposto in vista del periodo festivo.

Le misure riguarderanno in particolare l’A10 Savona-Ventimiglia e l’A6 Torino-Savona, direttrici strategiche per il flusso turistico dei prossimi giorni da e verso la Riviera. L’obiettivo, ribadito anche nella recente riunione avvenuta al Mit e ormai collaudato negli anni in occasione dei fine settimane più trafficati e d’estate, è rendere più fluida la circolazione, tra partenze verso il Ponente ligure e successivi rientri.

Per quanto riguarda l’A10 Savona-Ventimiglia, dalle 14 di venerdì 29 maggio alle 12 di mercoledì 3 giugno i cantieri saranno rimossi in modo da garantire due corsie in entrambe le direzioni.

Sulla A6 Torino-Savona, nello stesso arco temporale, dalle 14 del 29 maggio alle 12 del 3 giugno, i cantieri saranno rimossi o riconfigurati per assicurare due corsie nella direzione di traffico prevalente e garantire la massima capacità di deflusso.

Il piano, spiegano dalla Regione, è stato definito con i territori e con i concessionari autostradali per limitare i disagi alla viabilità durante il ponte festivo, senza interrompere il percorso di avanzamento delle opere programmate.

“Si tratta di un piano condiviso con i territori e con i concessionari per rendere più fluido il traffico nei periodi festivi, senza per questo rallentare l’avanzamento dei lavori: nei prossimi giorni turisti e residenti avranno a disposizione una rete autostradale quasi del tutto sgombra dalle lavorazioni da Ventimiglia a Luni”, ha spiegato l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Raul Giampedrone.

Resteranno invece esclusi dagli smontaggi altri cantieri non direttamente legati alla viabilità savonese, come quelli del nodo di Busalla e della galleria Monreale sulla A7 Genova-Milano, dove gli interventi proseguiranno secondo la programmazione condivisa con il territorio.

Per la provincia di Savona, dunque, il provvedimento punta a garantire una maggiore fluidità soprattutto lungo le direttrici più sensibili del ponte: la costa, attraverso l’A10, e il collegamento con il Piemonte tramite l’A6.