Dal Savonese al grande schermo: debutta al cinema la giovane Chiara Condello

La giovanissima attrice savonese Chiara Condello debutta al cinema con il film Innamorarsi e altre pessime idee di Simone Aleandri, prodotto da Rodeo Drive con Rai Cinema e nelle sale dal 28 maggio, distribuito da 01 Distribution.

La giovane interprete ricopre un ruolo importante: è infatti la figlia dei protagonisti, interpretati da Lino Guanciale e Grazia Schiavo. Questo primo passo sul grande schermo rappresenta l’inizio di un percorso promettente nel mondo del cinema.

Chiara Condello è una giovane attrice e content creator italiana, nata a Pietra Ligure 11 anni fa. Fin da piccola ha mostrato una forte passione per il mondo dello spettacolo, sostenuta dai genitori Giulia e Antonio.

Cresciuta in Liguria fino a circa quattro anni fa, Chiara ha poi affrontato un grande cambiamento trasferendosi a Roma insieme alla sua famiglia per inseguire il sogno di diventare attrice. Accanto a lei ci sono sempre il fratello Diego, di 9 anni, con cui condivide un legame profondo e speciale, e il loro cane Rocky, parte integrante della quotidianità familiare.

Chiara ha iniziato il suo percorso come YouTuber, distinguendosi per spontaneità e creatività nei contenuti online. Questa esperienza le ha permesso di farsi conoscere e di avvicinarsi al mondo della recitazione. Determinata, talentuosa e con un sogno ben chiaro, Chiara Condello è una giovane artista in crescita, pronta a costruire il proprio futuro tra recitazione e nuovi progetti creativi.