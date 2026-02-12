23enne accoltellato a Villapiana, Debenedetti (FdI) per le rime a Sindaco e Assessore: "Non sono in grade di dare altre risposte? Si dimettano"

Il tema della sicurezza fa discutere a Savona. La discussione sull'accoltellamento di questa mattina di un 23enne a Villapiana tra via Pisa e via San Lorenzo mattina si sta accendendo sul fronte politico.

Dopo gli attacchi del consigliere comunale della Lega Maurizio Scaramuzza e del coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia Matteo Debenedetti e del portavoce Giuseppe Giordanella con la secca risposta del sindaco Marco Russo e dell'assessore Barbara Pasquali, l'esponente del partito di Giorgia Meloni ha nuovamente rincarato la dose contro l'operato dell'amministrazione comunale.

"Bene che questa amministrazione si dia da fare per implementare la sicurezza dei cittadini...era ora! E basta con la storia della responsabilità del governo centrale è un disco rotto che fanno suonare cercando di distrarre i cittadini dalla reale situazione di Savona: mai così sporca, mai così depressa, mai così inquinata a causa degli errori di viabilità, mai così poco invitante per il turista, mai così mal governata - attacca Debenedetti - Oltre alla sicurezza, si evidenzia una generale mancanza di cura del territorio: sporcizia, degrado urbano e scarsa manutenzione stanno contribuendo ad aggravare il senso di abbandono. La sicurezza e il decoro sono aspetti strettamente collegati e richiedono una guida amministrativa capace di intervenire".

"Non si tratta di polemica, ma di responsabilità istituzionale: governare significa garantire ai cittadini condizioni minime di sicurezza, ordine e vivibilità. Quando ciò non avviene, è necessario un cambio di passo immediato. Non sono in grade di dare altre risposte? Si dimettano" conclude il coordinatore di FdI Savona.