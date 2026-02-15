A6, incidente in galleria prima di Altare: un’auto coinvolta

Un incidente stradale si è verificato attorno all’ora di pranzo lungo l’autostrada A6, in una galleria poco prima dell’uscita di Altare, in direzione Torino, coinvolgendo due ragazzi a bordo di un’automobile.

Sul posto è intervenuta la centrale operativa del 118, che ha subito mobilitato vigili del fuoco, volontari della Croce Oro Mare di Savona e le forze dell’ordine. L’area è stata messa in sicurezza mentre il personale sanitario prestava le prime cure ai feriti.

I due giovani sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, riportando escoriazioni, per gli accertamenti del caso.