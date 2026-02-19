Savona, l’ex procuratore Maurizio Picozzi presenta il libro "Dodici bombe contro la Resistenza"

Venerdì 20 febbraio, alle ore 18, presso la libreria Ubik di Savona, si terrà un incontro con Maurizio Picozzi, ex procuratore a Savona, Acqui e Mondovì, per la presentazione del libro "Dodici bombe contro la Resistenza".

Parteciperà anche il presidente provinciale dell’ISREC, Mauro Righello, mentre la discussione sarà moderata dal giornalista Marcello Zinola. L’iniziativa è promossa dall’ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’età contemporanea, con il patrocinio di ANPI e ANED.

"La vicenda delle dodici bombe esplose a Savona e nel savonese tra il 1974 e il 1975 rappresenta una pagina ancora non del tutto chiarita della storia del terrorismo italiano. Il saggio Maurizio Picozzi, l'ex magistrato che indagò sui fatti, ci aiuta a comprendere meglio le dinamiche, i protagonisti e soprattutto le ragioni profonde di quanto é accaduto in quei drammatici mesi. Savona fu un laboratorio in cui si consumò un attacco diretto contro la Repubblica antifascista da parte del terrorismo neofascista, ma anche nel contempo un grande esempio civile di straordinaria mobilitazione popolare a difesa delle conquiste di civiltà e democrazia scritte nella nostra Costituzione", spiegano i promotori dell'evento.