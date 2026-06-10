Alassio, poesia e musica sul sagrato della chiesa della Madonna delle Grazie per salutare l’estate

Un pomeriggio all’insegna dell’armonia, della tradizione e dell’amore per il territorio. Si terrà domenica 14 giugno, a partire dalle ore 17, sul suggestivo sagrato della chiesa della Madonna delle Grazie in Regione Castè, l’evento “Alassio tra Musica e Poesia”, appuntamento che avrà come filo conduttore il tema “La Poesia è Musica e la Musica è Poesia”.

L’iniziativa, promossa e organizzata dall’Associazione Vecchia Alassio A.P.S., è stata ideata per dare il benvenuto all’estate nel segno della condivisione, della cultura e della leggerezza, rendendo omaggio alla Liguria e alla città di Alassio attraverso poesie, racconti e canti della tradizione locale.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra parole e note sarà Andrea Elena, che presenterà una serata dedicata ai poeti e ai cantastorie del territorio. Nel corso dell’incontro, numerosi amici alassini daranno voce a poesie storiche e contemporanee, lette sia in lingua italiana sia nel caratteristico dialetto locale, con l’obiettivo di riscoprire e valorizzare il patrimonio culturale e identitario della città.

La poesia si intreccerà con la musica grazie alla partecipazione di un ricco cast di artisti. Sul palco si alterneranno Simonetta e Rosanna del Trio Romantos, Andrea Elena, Gianni Delpero, Giuseppe Croce, Federica Arvasi ed Enrica Rinaldi, che accompagneranno il pubblico in un percorso emozionale fatto di parole, melodie e tradizioni.

Gli organizzatori sottolineano come l’evento voglia essere soprattutto un momento di amicizia e condivisione, un’occasione per ritrovarsi, celebrare la propria terra e concedersi una pausa dalla quotidianità, lasciandosi trasportare dalla bellezza della cultura locale in una cornice particolarmente suggestiva.



L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza e ai turisti. Al termine della manifestazione sarà inoltre offerto un rinfresco a tutti i partecipanti, per concludere il pomeriggio in un clima di festa e convivialità.