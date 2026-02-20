Savona, Rey e il fiuto che non sbaglia mai, per il cane poliziotto quattro giorni intensi di formazione

Gli esami non finiscono mai per il cane poliziotto Rey. Per Rey e il suo conduttore ci saranno, a marzo, quattro giorni intensi di formazione a Torino.

Il cane poliziotto, con il suo fiuto infallibile, è un prezioso supporto nelle indagini e nei controlli sul territorio la polizia locale di Savona e continua a inanellare successi.

Quattro anni, addestrato nella scuola di Torino dal maestro Vito Coviello, ha stanato numerosi spacciatori e ha contribuito al sequestro di droga di vario tipo. Nell'anno che si è appena chiuso ha scoperto 57 persone, segnalate per uso personale di stupefacenti, e 55 sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio.

Ma non è tutto. Circa un anno fa, Rey ha anche donato il suo sangue a una cagnolina che aveva seri problemi di salute salvandola.