ISREC, online l'archivio del partigiano Ernesto: digitalizzati duemila documenti sulla Resistenza savonese

E' stato presentato questa mattina, 3 giugno, il progetto di digitalizzazione dell’archivio storico “il Partigiano Ernesto”, completato da ISREC grazie al cofinanziamento della Fondazione De Mari . La corposa opera di digitalizzazione - circa duemila documenti – è resa disponibile sul sito web dell’ISREC per consultazione di ricercatori, docenti, studenti ed appassionati.

L’archivio, ritenuto di grande valore storico (Ministero per i Beni e l’Attività Culturali) raccolto dalla famiglia del Partigiano “Ernesto” Gino De Marco, figura di rilievo nella Resistenza Savonese e Comandante nella I Divisione Garibaldi "Gin Bevilacqua, fu acquistato dalla Fondazione A. De Mari nell’anno 2009 e donata all’ISREC nell’anno successivo per impulso dell’allora presidente Umberto Scardaoni.

Al fine di preservare l’archivio e per renderlo disponibile al grande pubblico i vertici dell’ISREC (Presidenti Franco Delfino, poi Franca Ferrando ed infine l’attuale Mauro Righello), hanno promosso la digitalizzazione delle numerosissime testimonianze. La scansione dei documenti, che testimoniano non solo l’epopea Resistenziale ma un vero spaccato della società savonese durante il conflitto e nel post guerra, ha visto l’impiego di numerosi addetti coordinati dall’archivista Marta Palazzi e dalla bibliotecaria Anna Traverso.

Il presidente della Fondazione De Mari CR Savona Luciano Pasquale e quello della Fondazione ISREC Mauro Righello testimoniano come l’attività di digitalizzazione rappresenta non solo un importante opera di conservazione ma soprattutto l’implementazione culturale per la conoscenza di un periodo tragico ma ricco di spunti storico/culturali.

Il progetto coinvolge la Fondazione De Mari CR Savona e ISREC – Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona, in collaborazione con la Soprintendenza Archivistica e Bibliografica della Liguria – Archivio di Stato di Genova.

