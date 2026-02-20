CreditBlockchain: rendite passive da 6.000 XRP al giorno con il cloud mining

CreditBlockchain, una delle principali piattaforme di cloud mining a livello mondiale, ha lanciato ufficialmente un nuovo servizio di mining XRP automatizzato, offrendo ai possessori di XRP (Ripple) opportunità di reddito passivo senza barriere, trasformando ogni XRP in un asset che crea valore.

Mining XRP automatizzato: piattaforma di rendimento delle criptovalute

L'innovativo servizio di mining automatizzato di XRP CreditBlockchain elimina la complessità operativa, consentendo agli utenti di ottenere rendimenti stabili tramite criptovalute popolari come Bitcoin (BTC) e di ottenere un apprezzamento effettivo degli asset senza sforzi aggiuntivi.

Perché scegliere di essere inCreditBlockchainCome automatizzare il mining di XRP?

① Estrazione completamente automatizzata: non è richiesto alcun intervento umano

Basta depositare XRP sul tuo account CreditBlockchain e il sistema lo convertirà automaticamente in potenza di calcolo e inizierà immediatamente a estrarre. Non sono richieste conoscenze tecniche, hardware o software.

② Liquidazione giornaliera – rendimenti stabili

I tuoi guadagni vengono calcolati quotidianamente e depositati direttamente sul tuo conto. In questo modo, puoi "guadagnare soldi mentre dormi", con un processo trasparente e senza interruzioni.

③ Protezione di sicurezza multilivello: hosting affidabile

CreditBlockchain implementa un rigoroso isolamento tra cold wallet e hot wallet ed esegue audit di sicurezza di terze parti per garantire la sicurezza delle risorse degli utenti.

Come funziona il mining automatizzato di XRP?

Gli utenti depositano XRP per acquistare contratti di mining di Bitcoin. La procedura specifica è la seguente:

Passaggio 1: Registrati su CreditBlockchain

Registrati sul sito ufficiale per ricevere un bonus di benvenuto di 15 $ per i nuovi utenti.

Passaggio 2: Conservare XRP per generare potenza di calcolo

Ottieni un indirizzo di deposito XRP univoco, invia XRP alla piattaforma e il sistema lo convertirà automaticamente in potenza di mining.

Passaggio 3: seleziona un contratto di mining

Esplora i diversi piani di mining basati su XRP (a breve termine, a lungo termine o ad alto rendimento) e scegli quello più adatto alle tue esigenze.

Esempio di soluzione:

Contratto di prova per nuovi utenti

Importo dell'investimento: $ 100 | Durata: 2 giorni |

Guadagno giornaliero: $ 6 | Guadagno totale: $ 100 + $ 12

Canaan Avalon A1466

Importo dell'investimento: $500 | Durata: 6 giorni |

Guadagno giornaliero: $ 6,25 | Guadagno totale: $ 500,00 + $ 37,50

Contratto SOL $700 — Ciclo di 7 giorni — Profitto totale di circa $764,68

Contratto XRP $ 3.000 — Ciclo di 7 giorni — Profitto totale di circa $ 3.315

Volcano Miner D1

Importo dell'investimento: $ 6.000 | Durata: 25 giorni |

Guadagno giornaliero: $ 87,60 | Guadagno totale: $ 6.000 + $ 2.190

S19 XP+ ottobre

Importo dell'investimento: 10.800 USD | Durata: 30 giorni |

Reddito giornaliero: $ 170,64 | Reddito totale: $ 10.800 + $ 5.119,20

Clicca qui per visualizzare altri contratti

Fase 4: Goditi i tuoi guadagni giornalieri

Dopo aver acquistato il contratto, il sistema calcolerà e distribuirà automaticamente le ricompense giornaliere per il mining sul tuo account. Puoi prelevare i tuoi fondi in qualsiasi momento o reinvestirli per aumentare i rendimenti del tuo investimento.

Quali vantaggi ricevono i possessori di XRP?

Ecco un esempio specifico di un utente:

L'utente A ha depositato XRP per un valore di 1.100 $ e ora guadagna automaticamente circa 14,30 $ di BTC al giorno, ovvero una media di 429 $ al mese, con rendimenti annuali di gran lunga superiori a quelli di una semplice strategia di mantenimento.

L'utente B ha condiviso:

"Prima potevo solo detenere XRP e aspettare che il prezzo salisse. Ora, grazie al mining automatizzato, posso guadagnare ogni giorno. È come se i miei asset prendessero vita."

In sintesi

Il servizio di mining automatizzato di XRP di CreditBlockchain ti consente di guadagnare facilmente un reddito passivo dalle criptovalute. Che tu sia un investitore esperto o un principiante, puoi investire in sicurezza e trarre profitto dalle criptovalute. Questo è un modo più intelligente per minare e investire.

Di' addio agli asset inutilizzati! Inizia subito ad aumentare il valore dei tuoi XRP!

Visita ora: https://creditblockchain.com/

e-mail: info@creditblockchain.com















