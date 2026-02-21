Visita del presidente Bucci nel Savonese, la Cgil: "Al territorio servono risposte, non passerelle"

"Lunedì 23 febbraio il presidente della Regione Liguria Marco Bucci sarà nel Savonese per l’inaugurazione della sede di Filse a Savona, la visita al polo logistico di Vado Ligure e il sopralluogo alle Funivie a Cairo Montenotte. Molto bene la visita istituzionale, ma i sindaci del Savonese ricordino al presidente che questo territorio ha bisogno di risposte concrete, non di passerelle".

Comincia così la nota, e l'appello, che la Cgil di Savona lancia al governatore e agli amministratori locali nel fine settimana che anticipa la giornata che lo stesso Bucci trascorrerà nella nostra provincia.

"Qualcuno ricordi gli impegni presi in campagna elettorale - dicono dalla Camera del lavoro - il ripristino delle Funivie; il completamento dell’Aurelia Bis; Il potenziamento delle rete ferroviaria Savona-Torino e Savona-Alessandria; la riapertura del punto nascita dell’ospedale di Pietra Ligure; il ripristino h24 dei punti di primo intervento di Cairo Montenotte e Albenga".

"Ad oggi, di queste promesse, non si vede nulla di mantenuto. Il Savonese merita rispetto, tempi certi e atti concreti" chiosano dal sindacato.