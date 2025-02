Albisola, traffico massiccio di tir nella zona di Vigo: il sindaco dispone il divieto di transito in alcune vie

Il problema del transito dei mezzi pesanti nel centro di Albisola Superiore è diventata una spada di Damocle che ha portato non solo a diverse riunioni in Prefettura ma anche ad emanare negli anni le ordinanze estive di stop dei tir nei fine settimana in uscita dal casello.

La criticità però non si è placata, anzi, e oltre all'ammaloramento dell'asfalto (il comune ha ipotizzato più di un milione di danni) ora il sindaco ha dovuto disporre un divieto di transito.

"A seguito della situazione verificatisi nel corso dell'ultimo mese nella zona di Albisola Vigo che ha visto l'insolito transito di mezzi pesanti in orari diurni e notturni, ho appena firmato la delibera che istituisce il divieto di accesso e transito per i veicoli di massa superiore alle 3,5 tonnellate (a pieno carico) nelle vie di quella zona della nostra città - ha spiegato il primo cittadino albisolese - Questa misura è stata presa per migliorare la sicurezza stradale e la vivibilità del nostro centro urbano".

Le vie interessate dal divieto sono:

Via Alba Docilia – intersezione con Corso Ferrari; Via Paolo VI – intersezione con Corso Mazzini; Via XXV Aprile – intersezione con Corso Mazzini; Via Giovanni XXIII; Via De Rege.