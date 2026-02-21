Oltre 17,8 milioni per Tpl Linea e trasporto locale nel savonese. Vaccarezza: "Impegno di Regione con numeri che spengono le polemiche"

Una "risposta forte e concreta di Regione Liguria alle esigenze del trasporto pubblico locale". È quanto dichiara Angelo Vaccarezza, Consigliere regionale di Forza Italia circa lo stanziamento di oltre 17,8 milioni di euro alla Provincia di Savona grazie all’assegnazione da parte di Regione Liguria, tramite la suddivisione del Fondo Nazionale Trasporti 2025, per "sostenere TPL Linea e potenziare il servizio di trasporto pubblico locale a beneficio dell’utenza, ma anche degli stessi lavoratori dell’azienda".

Una cifra superiore a quella precedentemente stanziata con la quale, secondo il consigliere con delega agli Enti locali, la Giunta Bucci "dà un ulteriore segno tangibile del proprio impegno massimo in un settore fondamentale del servizio pubblico". Un impegno della Regione che "ha fatto fino in fondo la sua parte" e per il quale il consigliere esprime un ringraziamento sia al governatore che all’assessore ai Trasporti Marco Scajola "per il grande lavoro svolto su questo tema e per questo provvedimento così rilevante per il territorio provinciale di Savona".

"Tutto questo - ricorda Vaccarezza - è stato possibile grazie all’approvazione in Giunta dei nuovi criteri di ripartizione, sulla base di specifici indicatori oggettivi relativi al sistema del trasporto pubblico locale esistente in Liguria, ricavati dall’Osservatorio nazionale TPL, dal database regionale e dall’Istat. Tra questi: i chilometri di servizio effettuati, la durata effettiva delle corse, il numero dei posti complessivi disponibili per le corse effettuate, il numero dei bus ecologici a zero emissioni, la popolazione residente in ogni provincia secondo la distanza dal relativo capoluogo, l’esistenza di progetti di integrazione tariffaria e l’esistenza di progetti antievasione".

"Grazie agli incontri con i rappresentanti delle province liguri - sottolinea ancora il Consigliere di Forza Italia - la Giunta ha lavorato a una ripartizione equa che garantirà risorse economiche senza precedenti storici a tutti i quattro territori interessati".

Non manca, infine, una stoccata politica a parte dell’opposizione di via Fieschi e non solo: "Stupisce, ma poi non molto, che il Partito Democratico e il sindaco Marco Russo abbiamo fatto un polemica totalmente priva di una logica. Quando la polemica con i numeri contrasta, vincono i numeri; la polemica non basta".