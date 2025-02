Un altro tir lungo la Sp27: la Polizia locale evita guai, ma non si contano più i mezzi che rischiano

E' stato l'intervento della Polizia locale finalese a evitare gli ennesimi disagi nelle strade di Finalborgo e dell'entroterra finalese legati alla presenza di autoarticolati vaganti lungo la Sp27 e le strade limitrofe.

L'allarme per la presenza del mezzo pesante dalle dimensioni eccessive rispetto alla capacità delle via citate è scattato ieri (giovedì 20 febbraio, ndr) intorno alle 13:30 ma immediatamente gli agenti del Comando finalese lo hanno intercettato nella zona della Colombera evitando giungesse fino all'incrocio tra via Cavassola e via delle Mura, sul ponte di Porta Reale, dove un paio di settimane fa un altro tir aveva danneggiato, per effettuare la manovra, un piloncino.

Il mezzo è stato poi ricondotto verso lo svincolo autostradale dove ha potuto proseguire la propria marcia in strade consone alle sue dimensioni.

Un lieto fine per un problema da sempre attenzionato in particolare delle amministrazioni locali dell'entroterra finalese, ossia Orco Feglino, Calice Ligure e Vezzi Portio con il coinvolgimento della Provincia di Savona.

Negli ultimi mesi è stata segnatamente la Sp27 che collega Finale Ligure, Orco Feglino e Carbuta (frazione di Calice Ligure) la strada maggiormente coinvolta da criticità di questo genere. Una problematica sorta e acuitasi con l'esecuzione dei lavori in A10 all'interno della galleria Rocca Carpanea: i navigatori più comunemente utilizzati, col crearsi di code e rallentamenti, sovente consigliano quale strada più veloce infatti la provinciale. Senza però tenere conto delle dimensioni dei mezzi.

Nelle scorse settimane la Provincia e i suoi tecnici avevano eseguito, congiuntamente alle amministrazioni locali, sopralluoghi per analizzare il problema e cercare soluzioni. Intanto il sindaco di Orco Feglino ha scritto al Prefetto per informarlo sulla problematica.