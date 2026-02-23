Interventi urgenti sulla cappella a Cassisi, la parrocchia di San Michele chiede aiuto: "Per alleviare le risorse necessarie per il pieno recupero"

Sono necessari ed urgenti gli interventi sulla cappella dedicata ai Santi Giacomo e Filippo nella frazione di Cassisi e la parrocchia di San Michele Arcangelo di Celle chiede un aiuto al Comune, gli abitanti, i parrocchiani e agli imprenditori non solo del territorio.

Con una lettera il parroco Don Silvester Soosai ha lanciato il suo appello dopo che la prossima primavera scatterà il restauro e il consolidamento statico della Cappella.

"L'aula liturgica edificata già nel secondo quarto del XVI secolo e successivamente modificata, è sovrastata da una torre campanaria che ha evidenziato cedimenti strutturali della cella delle campane e attualmente è imbrigliata con opere provvisionati - viene il parroco nella missiva - Il corpo del monumento evidenzia inoltre un ribaltamento del prospetto verso valle oltre a diffusi fenomeni di umidità di risalita sia all'esterno che all'interno che sgretolano le murature. La Parrocchia ha commissionato un progetto già autorizzato dalla competente Soprintendenza, al fine di riporre in sicurezza il monumento con l'attigua sede stradale che comporta una spesa di 182.709 euro comprendendo anche il rifacimento del sagrato, spese tecniche ed iva".

La Parrocchia attraverso la Diocesi ha così richiesto e ottenuto un finanziamento attraverso l'8x1000 alla Chiesa Cattolica di 115.378 euro.

Per arrivare al pareggio di bilancio delle spese però occorrerebbero ancora 67.300 euro, 49.450 euro se non viene effettuato l'intervento di rifacimento del sagrato.

"L'edificio di culto è parte del percorso escursionistico delle sette chiese di Celle che il Comune promuove in seno alle attività turistiche del nostro territorio, sentiero che accoglie sportivi anche da fuori regione. Pertanto, con la presente invito il Comune di Celle, gli abitanti di Cassisi, i cittadini tutti oltre alle persone che sono legate a questa Cappella o ai Santi titolari, comprese le attività di imprenditoria industriale e non del territorio ad offrire una contribuzione alla Parrocchia al fine di alleviare le risorse necessarie per il pieno recupero dell'immobile. I contributi per chi desidera lasciare una testimonianza, saranno raccolti ufficialmente in un albo da conservarsi presso la Cappella alla memoria" ha continuato Don Silvester Soosai.

Nella lettera è stato poi inserito l'iban della parrocchia con come causale il restauro della cappella dei S.S. Giacomo e Filippo a Cassisi.

