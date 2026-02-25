Albenga capitale della bici: a marzo tre grandi eventi internazionali

Albenga si prepara a vivere un mese di marzo all’insegna delle due ruote, confermandosi crocevia d’eccellenza per il ciclismo mondiale e palcoscenico privilegiato di manifestazioni di altissimo livello sportivo e mediatico.

Si parte il 4 marzo con una novità assoluta: per la prima volta la partenza del 63° Trofeo Laigueglia sarà ospitata ad Albenga.

La storica competizione è da anni uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario professionistico internazionale e porterà sulla linea di partenza 24 squadre provenienti da 13 Paesi: ben 9 formazioni World Tour — la “serie A” del ciclismo mondiale — oltre a 10 team Professional e 5 Continental.

Un evento che non rappresenta soltanto spettacolo sportivo, ma anche un potente motore di promozione territoriale, sviluppo economico e diffusione di stili di vita attivi e sostenibili.

Il weekend successivo, 7 e 8 marzo, i riflettori si sposteranno sulla mountain bike con la spettacolare XCO Coppa Città di Albenga, seconda prova del circuito internazionale Italia Bike Cup.

Sabato spazio alle gare assolute, mentre domenica saranno protagoniste le competizioni giovanili valide per il campionato italiano di società e le prove amatoriali.

Teatro della sfida sarà il celebre tracciato permanente di Campochiesa, ormai icona della disciplina, apprezzato tutto l’anno per le sue sezioni tecniche, i rilanci e i passaggi artificiali che mettono alla prova abilità e resistenza degli atleti.

Gran finale il 21 marzo con il passaggio della Milano-Sanremo, la “Classicissima” per eccellenza, che transiterà in città nel primo pomeriggio portando sulle strade ingaune i grandi protagonisti del ciclismo internazionale.

Come da tradizione, Albenga si prepara ad accogliere con entusiasmo corridori, staff e appassionati, trasformandosi ancora una volta in una vetrina d’eccezione per lo sport e il territorio.

Tre appuntamenti di prestigio, un unico filo conduttore: Albenga sempre più protagonista sulla scena ciclistica internazionale.