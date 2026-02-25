Come affrontare le difficoltà che gli studenti con DSA incontrano nel loro percorso scolastico: Andrea Tessitore presenta il suo libro

Tre presentazioni pubbliche per approfondire un tema delicato e attuale: le difficoltà che gli studenti con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) incontrano nel loro percorso scolastico. Andrea Tessitore, maestro nella scuola primaria da quattro anni, porta sul territorio un libro che nasce dall’esperienza personale e professionale, con l’obiettivo di accendere i riflettori sugli aspetti emotivi legati al disturbo.
Il primo appuntamento è in programma il 28 febbraio 2026 alle ore 16:30 presso la Biblioteca Civica “Eugenio Montale” di Varazze.
La seconda presentazione si terrà il 20 marzo 2026 alle ore 16:30 nella sede di Isforcoop ETS di Savona, in Via Francesco Baracca, 1r.
Il terzo incontro è fissato per il 10 aprile 2026 alle ore 18 presso il centro Essiamonoi, in via Giovanni Scarpa 3 a Savona.
Il cuore del libro risiede nell’analisi della dimensione emotiva dei DSA, un aspetto spesso trascurato ma determinante nel percorso di crescita scolastica e personale degli studenti.
Un'opera che - spiega l'autore - "nasce anche per avvicinare chiunque al mondo poco conosciuto dei DSA", con metodi e test per l'individualizzazione che mirano a non "fare sentire diverso un ragazzo con difficoltà di apprendimento".